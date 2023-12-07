Греция решила активизировать отношения с Турцией и поддержать ее усилия по вступлению в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы будем поддерживать Турцию в процессе ее вступления в ЕС. Мы только что подписали декларацию о добрососедстве», – сказал Мицотакис.

Он добавил, что будет восстановлено 7-дневное безвизовое посещение для граждан Турции 10 островов в Эгейском море.

«Я считаю, что мы подошли к концу напряженных отношений. Две сопредельные страны должны действовать совместно. Мы должны создать прекрасное будущее» – добавил Мицотакис.