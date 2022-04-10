Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в преддверии его поездки в Москву, где с ним встретится российский лидер Владимир Путин.

«В ходе переговоров обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы, в том числе российско-украинская война. Президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что [Турция] продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

Эрдоган заявил канцлеру Австрии, что Анкара и Вена могут усилить сотрудничество в области поставок природного газа.

«Президент Эрдоган вновь заявил о своих ожиданиях касательно возобновления работы устоявшихся механизмов отношений между Турцией и ЕС, достижения конкретного прогресса в процессе либерализации визового режима, открытия новых глав и безотлагательного начала переговоров об обновлении Таможенного союза. Президент Эрдоган обратил внимание, что поставки энергетических ресурсов из Каспийского бассейна и Восточного Средиземноморья в Европу через Турцию носят стратегический характер. Он также отметил, что на этом этапе [Турция] может расширить свое сотрудничество с Австрией, которая является важным распределительным центром природного газа в Европе», — сообщили в канцелярии.