Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 6 мая, вручил Фридриху Мерцу официальную грамоту о назначении канцлером на церемонии во дворце Бельвю.

Мерц принял присягу в бундестаге и, в отличие от своего предшественника Олафа Шольца завершил ее словами «Да поможет мне бог», произносить которые во время церемонии не обязательно. Шольц, вышедший в свое время из лона церкви, во время принесения присяги 8 декабря 2021 году опустил эту фразу. Католик Мерц же поступил иначе.

Ранее в тот же день лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц был избран канцлером ФРГ со второй попытки. За его кандидатуру отдали свои голоса 325 депутатов бундестага из минимально необходимых 316. (WD)