Германия и весь Евросоюз надеются, что власти Грузии не примут законопроект об иноагентах. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в Берлине.

«Мы, как и весь Евросоюз, очень критически смотрим на т.н. закон об агентах… Мы очень надеемся, что Грузия не примет этот закон, и парламент учтет нашу и населения Грузии критическую позицию», — приводит перевод заявления Шольца Первый канал.

Премьер Грузии попытался переубедить Шольца. Закон о прозрачности иностранного влияния соответствует всем основным принципам, уверял он. По словам Кобахидзе, свой законопроект о прозрачности также недавно поддержала Еврокомиссия.

«Мы имеем полное право требовать от неправительственных организаций минимального стандарта прозрачности», — заявил он.

Кобахидзе утверждает, что с 2020 года в Грузии было уже две «попытки смены власти не через парламентские, демократические выборы, а посредством уличных демонстраций». За ними якобы стояли «неправительственные организации, действующие в интересах зарубежных стран».

«В последние годы их финансирование происходило, в том числе, незаконными путями, что в последнее время формируется в незаконную практику», — заявил премьер Грузии.

Кобахидзе также процитировал Ганса Кельзена – известного австрийского теоретика права и основоположника концепции конституционного суда, заявив, что «функционирующая демократия должна быть основана на законе».

«Я, кстати, учился в Германии и уверен, что упомянутый закон о прозрачности будет способствовать формированию сильной, обоснованной, фундаментальной демократии», — добавил Кобахидзе.

Шольц, ранее уже похваливший премьера Грузии за «прекрасный немецкий» и защищенную в Дюссельдорфе диссертацию, не изменил своего мнения.

«Мы считаем, что такие законы не нужны», — сказал он на пресс-конференции.

Канцлер Германии добавил, что «в Евросоюзе нет законодательства, похожего» на закон об иноагентах «Грузинской мечты».

«Существует дискуссия об установлении прозрачности в различных сферах, но это совершенно другая концепция. Она еще не решена и, скорее всего, не будет решена», — сказал Шольц.

Он заверил, что Берлин останется надежным партнером Грузии и продолжит поддерживать ее на пути в ЕС.

Грузия — потенциальная страна-член ЕС. Она получила статус кандидата в декабре 2023 года при условии выполнения девяти критериев. Они касались, в частности, усиления защиты прав человека, обеспечения свободной работы гражданского общества и СМИ.

Сейчас власти Грузии попытаются принять закон об иноагентах, подобный тому, что действует в России. Это вызвало беспокойство в Европе и США. Данный шаг затормозит вступление страны в ЕС, указывают на Западе.

«Грузинская мечта» инициировала законопроект через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Тогда было заявлено, что это решение «безоговорочное». (newsgeorgia.ge)