Эрдоган о Карабахе: Многолетней оккупации положен конец

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 7-м съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) рассказал о победе Азербайджана в Отечественной войне и раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, сообщает Haber Global.

Он заявил, что за 30 лет Минская группа не предприняла каких-либо шагов, в результате чего в урегулировании карабахского конфликта не был достигнут прогресс.

«Наши азербайджанские братья предпринимали попытки наладить диалог, а армянская сторона продолжала агрессию, загоняя диалог в тупик», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что, когда армянская армия в очередной раз перешла в наступление, Турция всеми своими возможностями поддержала Азербайджан.

«В результате славной войны многолетней оккупации был положен конец», — подчеркнул президент Турции.