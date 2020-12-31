Эрдоган назвал наличие турецких военных в Азербайджане предметом гордости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успех миссии турецких военнослужащих, находящихся в Азербайджане с целью участия в работе Совместного турецко-российского центра по мониторингу режима прекращения огня в Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

«Само наличие турецких военных в Азербайджане – показатель уровня межгосударственных связей, предмет гордости», — сказал турецкий лидер, обращаясь к военным через телефон министра национальной обороны Хулуси Акара.

Глава оборонного ведомства Турции прибыл в Баку в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Обращаясь по телефонной связи к военнослужащим, президент Эрдоган пожелал успехов в миссии мониторинга режима прекращения огня и выразил надежду на скорейшее начало работы Совместного центра по Карабаху.

По словам президента Турции, братский Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева за 44 дня достиг исторической победы. «Хотелось бы вновь поздравить армию Азербайджана с освобождением от армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Жители Турции рады победе Азербайджана, не менее самих азербайджанцев. Это источник и нашей гордости!», — сказал Эрдоган.

Эрдоган рекомендовал военным Армении незамедлительно прекратить попытки нарушения режима прекращения огня в Карабахе. «Это ошибочный путь!», — подчеркнул президент Турции.

Президент отметил, что турецкие военные, находившиеся в Азербайджане для участия в параде Победы 10 декабря были встречены с той же радостью, с какой 102 года назад встречали Кавказскую исламскую армию, очистившую азербайджанские земли от армянских дашнаков и большевиков.

Турция продолжает поддержку Азербайджана на всех международных платформах, подчеркнул глава государства.

«Турецкие военные выполнять все поставленные перед ними задачи во многих странах мира: от Сомали до Косово, от Афганистана до Катара, от Сирии до Ливии. Хотелось бы пожелать успехов нашим военным, вносящим вклад в мир и стабильность в мире», — добавил Эрдоган.