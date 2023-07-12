Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву главарей нацбатальона «Азов».

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО.

На просьбу одного из журналистов прокомментировать детали выдачи боевиков Украине Эрдоган уклончиво ответил: «После этого все зависит от Зеленского. Украина взяла этих командиров и увезла их на Украину. Дальше все зависит от них».

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что возвращается в страну вместе с командирами нацбатальона «Азов», которые находились в Турции. До этого он встретился с Эрдоганом.(ТАСС)