Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

«Наш президент находится в контакте с президентами Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшее время. Я также предлагал провести встречу глав МИД РФ и Украины в Стамбуле или Анталье», — сказал глава МИД республики.