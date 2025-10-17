Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о намерении провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, 17 октября.

«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth. Трансляция выступления велась на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

Президент США Дональд Трамп 16 октября анонсировал встречу с Путиным в Венгрии и назвал прошедший телефонный разговор с президентом России продуктивным. Позднее он заявил, что надеется провести саммит в течение двух недель.