Энтони Хопкинс сыграет британца, спасшего сотни детей от гибели в лагерях

Энтони Хопкинс сыграет в фильме «One Life» («Жизнь»), в основе которого реальная история о британце Николасе Уинтоне, который спас более пятисот детей от нацистов перед началом Второй Мировой войны, сообщает Deadline.
Главного персонажа в ленте сыграют два актера: Джонни Флинн – в молодости и Энтони Хопкинс — в старости.
В конце 1938 года лондонский брокер Николас Уинтон, которому было на тот момент 29 лет, организовал отправку из Чехословакии в Великобританию, в приемные семьи, 669 еврейских детей, которым угрожали концентрационные лагеря. Он успел это сделать до закрытия границ.
| 2020-09-11T08:52:22+04:00 11 сентября 2020, 11:16|

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