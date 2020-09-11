Энтони Хопкинс сыграет британца, спасшего сотни детей от гибели в лагерях

Главного персонажа в ленте сыграют два актера: Джонни Флинн – в молодости и Энтони Хопкинс — в старости.

В конце 1938 года лондонский брокер Николас Уинтон, которому было на тот момент 29 лет, организовал отправку из Чехословакии в Великобританию, в приемные семьи, 669 еврейских детей, которым угрожали концентрационные лагеря. Он успел это сделать до закрытия границ.