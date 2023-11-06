Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию.

Как сообщают турецкие СМИ, в аэропорту Эсенбога Блинкена встретили государственные чиновники. Цель визита — встреча с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, неожиданно вновь прибыл в Израиль, его самолет приземлился утром в Тель-Авиве. Позже Блинкен в Рамаллахе на западном берегу реки Иордан встретился с главой Палестинской национальной администраци (ПНА) Махмудом Аббасом.