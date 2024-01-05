Госсекретарь США Энтони Блинкен и сопровождающая его делегация приехали в Стамбул в рамках своего ближневосточного турне, в которое также вошли Турция и Греция, чтобы обсудить события в секторе Газа, сообщает CNN Türk.

Американский частный самолет типа Boeing C-32A, на борту которого находился Блинкен, приземлился в VIP-терминале стамбульского аэропорта около 20:00 вечера по бакинскому времени. Ожидается, что Блинкен будет принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается также встреча Блинкена с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.