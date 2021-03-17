EMIN увозит ЖАРУ из Баку и будет заниматься поиском самых красивых девушек СНГ

Народный артист Азербайджана EMIN анонсировал, как он сам высказался, «фантастические новости» о проведении Пятого, юбилейного фестиваля «ЖАРА» в Москве.

Таким образом, певец, композитор, организатор и бизнесмен принял решение перенести полюбившийся всем фестиваль с каспийского берега в российскую столицу.

«Мы приняли решение провести наш грандиозный, невероятный фестиваль «ЖАРА» с 23 по 27 июня в «Лужниках». На трех фестивальных сценах выступят 250 артистов.

Те, кто не смогут приехать и попасть на наш фестиваль, смогут увидеть все в эфире Первого канала», — сообщил Эмин Агаларов посредством видеообращения через свой аккаунт в Instagram, который, отметим, он ведет лично.

При этом певец подчеркнул, все будет «абсолютно грандиозно».

Артист не объяснил, с чем было связано данное решение, также как и не отметил, какая судьба ждет фестиваль «ЖАРА» в Баку, где он, собственно, был создан и с большим успехом проходил 4 года, и был отменен лишь в прошлом году из-за пандемии.

Эмин Агаларов также сообщил о том, что со следующего года под лейблом «ЖАРА» будет проходить конкурс «Мисс ЖАРА», в котором, как он подчеркнул, будут выбирать самых красивых девушек со всего СНГ.

«На базе этого конкурса будет создано модельное агенство, которое позволит девушкам реализоваться не только в модельном, но и в шоу бизнесе, и главное – монетизироваться через соцсети и наших партнеров», — пояснил артист, пообещав, что данное агенство станет самым продвинутым.

Все подробности по двум новостям певец пообещал раскрыть на следующей неделе.