Правила, касающиеся Фонда студенческого образования, подготовлены и будут представлены в Кабинет министров.

Об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, ссуды будут выдаваться на двух основаниях.

«Кредиты, предоставляемые студентам из семей, относящихся к социально уязвимым группам, будут иметь очень низкую процентную ставку — 2%. Стандартный пакет же будет касаться студентов, которые не относятся к социально уязвимым слоям», — сказал Э.Амруллаев.

Министр отметил, что высокие результаты первокурсника на вступительных экзаменах будут играть немаловажную роль при выдаче кредитов.

«Также будет приниматься во внимание общий уровень успешности старшекурсников. Если студент будет хорошо учится после выдачи ссуды и иметь хорошую успеваемость, ему будут предоставлены скидки на процентные ставки по ссуде, а также по возврату средств», — добавил глава ведомства.