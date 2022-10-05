В ТРК VEGAS Крокус Сити прошел четвертый игровой день Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды – 2022» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов.

Гроссмейстеры приняли участие в первом круге блиц-турнира, по результатам которого Сергей Карякин набрал 6 очков, Владимир Крамник и Александр Морозевич – по 5,5. У Владислава Артемьева и Раунака Садвани – по 5 очков, у Франсиско Вальехо – 4,5. Александра Горячкина и Теймур Раджабов набрали по 4 очка, Эрнесто Инаркиев – 3,5, у Екатерины Лагно – 2 очка.

Второй круг блица пройдёт уже сегодня.

Первый символический ход в партии одного из сильнейших шахматистов мира Теймура Раджабова сделал Первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов:

«Мы очень рады внести свой вклад в популяризацию такого уникального, интеллектуального вида спорта, как шахматы. Приятно, что столь глобальный турнир проходит в Крокус Сити, где есть все возможности для проведения игр на высшем уровне. В VEGAS мы регулярно проводим шахматные турниры, которые вызывают огромный интерес аудитории, и я надеюсь, что «Шахматные звезды» также станtт регулярными\ и невероятно популярным турниром», – отметил Эмин Агаларов.

В детском блиц-турнире в группе до 9 лет лидирует Лука Тыртышников, набравший 7 из 8 очков. одно очко отстает Никита Кравченко. По 5,5 очков набрали Николай Шевяков и Лев Соболев.

В группе до 11 лет вне конкуренции снова оказался Матфей Юрасов, обыгравший гроссмейстеров: Матфей завоевал 8 из 8 очков. На два очка отстает Иван Дронов, третью строчку с 5,5 очками занимает Вадим Стариков.

В группе до 13 лет лидирует Семен Новожилов с 7 очками из 8. На пол-очка позади остались Максим Иванников и Егор Карельский.

В группе до 15 лет сыграно 10 туров. Лидирует Максим Чертков с 9,5 очками. 8 очков у Давида Полевого. По 7 очков у Анны Хмелевой, Алексея Паничкина и Ирен Люцингер.

Главный судья турнира – международный арбитр Артем Ахметов. Турнир комментирует гроссмейстер и самый популярный комментатор шахмат на русском языке Сергей Шипов. Партии детского турнира на официальном сайте chessstars.ru комментирую т гроссмейстеры Мария Фоминых и Ниджат Абасов.

Сегодня, 5 октября, состоится финальный игровой день «Шахматных звезд – 2022» в VEGAS Крокус Сити. Торжественная церемония награждения гроссмейстеров и ужин по случаю закрытия турнира пройдут в японском ресторане KAI.

Все победители турнира получат наборы «Шахмат Карпова», которые производятся под брендом многократного чемпиона мира Анатолия Карпова и не имеют аналогов в мире. Победителю главного турнира «Шахматные звезды» достанется эксклюзивный комплект «Непобедимые», а победителям детского турнира в четырех возрастных группах – шахматы «Гроссмейстерские».

Все желающие могут следить за ходом турнира с помощью трансляции на большом экране в ТРК VEGAS и онлайн – в прямом эфире социальной сети «Одноклассники».

Организаторы Международного турнира «Шахматные звезды – 2022» – компания Crocus Group и ООО «Новые шахматы».