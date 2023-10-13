США готовят 26-й экспедиционный Корпус морской пехоты к возможному развертыванию близ Израиля. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, подразделение состоит из более чем 2 тыс. морских пехотинцев, способных поддержать крупномасштабную эвакуацию и оказать гуманитарную помощь. Как отмечает телеканал, в настоящий момент подразделение находится на борту корабля USS Bataan.

По словам источника, приказа о развертывании близ Израиля корпус пока не получал. Однако в последние дни представители Минобороны заявляли, что Пентагон сможет оперативно перебросить в регион дополнительные силы, уточняет CNN.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом сказал, что США готовы направить вслед за авианосцем Gerald Ford и кораблями на Ближний Восток дополнительные силы и средства в случае необходимости.