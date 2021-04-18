Экс-президент Афганистана заявил, что «Талибан» не имеет отношение к терактам 11 сентября в США

Представители радикального движения «Талибан», а также других афганских организаций не принимали участия в организации и осуществлении серии терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1».

«Я могу с уверенностью сказать, что ни «Талибан», ни какая-либо другая афганская организация не имеют никакого отношения к этим терактам. Трагедия для Нью-Йорка, Вашингтона, для всей Америки стала трагедией и для нас. Но я могу сказать наверняка, что Афганистан стал жертвой всех обстоятельств», — сказал он.

11 сентября 2001 в США была совершена крупнейшая в мировой истории серия террористических актов, в результате которой погибли в общей сложности 2 996 человек и свыше 6 тыс. человек получили ранения. После организованных «Аль-Каидой» террористических актов в США и отказа талибов выдать ее лидера Усаму бен Ладена, скрывавшегося на территории Афганистана, США и Великобритания начали 7 октября 2001 года в Афганистане военную операцию «Несокрушимая свобода». Целями военной операции были заявлены освобождение Афганистана от влияния талибов, уничтожение баз террористов и захват руководителей «Аль-Каиды». (ТАСС)