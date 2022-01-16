Североатлантический альянс (НАТО) может расшириться в одночасье, когда Финляндия и Швеция станут его членами, заявил в субботу, 15 января, его бывший генсекретарь Андерс Фог Расмуссен в эфире финской телекомпании Yle.

«Если бы Финляндия и Швеция подали заявки на членство, мы могли бы принять решение об этом в одночасье. Они могут стать членами НАТО уже на следующий день, потому что соответствуют всем необходимым критериям участия в альянсе», — сказал он.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО с 2009 по 2014 год и советником президента Украины в 2016—2019 годах, не верит во «вторжение» России в Украину.

«На практике Россия требует права вето на расширение НАТО. Двери НАТО останутся открытыми <…>. Я думаю, если бы произошло «вторжение» России, это спровоцировало бы дискуссию в Финляндии и Швеции относительно будущего НАТО», — добавил он (iz.ru)