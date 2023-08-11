Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, передает Alarabiya.

«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее», — сказал политик.

Уаттара отметил, что Кот-д’Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1100 человек вместе с солдатами из Нигерии и Бенина, и что к ним присоединятся другие страны. «Мы полны решимости вернуть президента Базума в его функции», — подчеркнул он.

Перед тем, как покинуть саммит президент напомнил, что ЭКОВАС «вмешивалось в прошлом в Либерию, Сьерра-Леоне, Гамбию и Гвинею-Бисау», когда конституционный порядок в этих странах находился под угрозой.

«Сегодня у нас аналогичная ситуация в Нигере, и я хотел бы сказать, что ЭКОВАС не может с этим согласиться», — заключил он.