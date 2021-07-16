В Париже после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в пятницу, 16 июля, открылась для туристов Эйфелева башня. Об этом сообщила компания-оператор в Twitter, сообщив заодно о новых правилах для посетителей.

Так они обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Максимальное число туристов, которые в течение дня могут подняться на башню, ограничено 10 тысячами человек. С 21 июля взрослые, желающие посетить одну из главных достопримечательностей Парижа, должны предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, или о выздоровлении от ковида, или сертификат о вакцинации. Дети и подростки от этого освобождены. (DW)