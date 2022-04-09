Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что Лондон передаст Украине военную технику на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, в том числе зенитные ракеты Starstreak, противотанковые ракеты и боеприпасы, «способные задерживаться в небе до тех пор, пока они не будут направлены на цель». В новый пакет военных поставок Киеву также входят каски, приборы ночного видения и бронежилеты, пишет газета Politico .

По словам Джонсона, который постоянно выступает с крайне жесткими антироссийскими заявлениями, Британия и Германия «вместе со своими союзниками по G7 и НАТО усилят санкции против Кремля и нацелятся на российскую экономику (rg.ru)