Джонсон назвал неизбежной вторую волну пандемии в Великобритании

Вторая волна пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в Великобритании уже неизбежна. Об этом заявил в пятницу вечером, выступая перед журналистами, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает ТАСС.

«Сейчас мы видим наступление второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — сказал Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News. Глава правительства подчеркнул, что его кабинет тщательно следит за ситуацией и готов принимать новые меры для того, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Джонсон повторил, что хотел бы избежать введения второго общенационального карантина. По его словам, правительство стремится избежать закрытия школ, большинство из которых работает в нормальном режиме, а также иных действий, которые негативно отразятся на состоянии британской экономики.

«Однако это получится только в том случае, если люди будут следовать нашим указаниям», — подчеркнул Джонсон. С понедельника в стране запрещено собираться группами больше шести человек, хотя из этого правила и есть несколько исключений. Власти страны также настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены: как можно чаще мыть руки и избегать прикосновений к лицу. В транспорте, больницах, банках, музеях, кинотеатрах, церквях и в большинстве магазинов использование масок является обязательным. В отдельных регионах действуют более жесткие ограничения, среди прочего предполагающие запрет на встречи между людьми, не проживающими вместе, а также закрытие баров и ресторанов не позднее 22:00.