В России нет необходимости проводить вторую волну мобилизации после призыва 300 тысяч человек осенью 2022 года и массового набора «добровольцев» и контрактников. Об этом в ходе телешоу «Итоги года» заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в настоящий момент 1,5 тысячи человек каждый день подписывают контракты с Министерством обороны, развернувшим масштабную рекрутинговую кампанию с начала весны.

Вместе с «добровольцами» до конца года в армию будет привлечено «до полумиллиона человек», сказал Путин. «Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет», — подчеркнул он.

По словам Путина, сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тысячи мобилизованных и они «отлично воюют». Среди них — 14 героев России, сказал президент.

По данным американской разведки, к началу декабря 2023 года потери российской армии в Украине, включая убитых и раненых, достигли 315 тысяч человек. Это 90% личного состава армии, которую Кремль собрал для начала вторжения в феврале 2022 года. Ее численность разведка США оценивала в 360 тысяч солдат. (moscowtimes.ru)