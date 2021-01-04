Джейк Салливан: Продление ДСНВ отвечает интересам как России, так и США

Обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам как России, так и США. Соответствующее заявление сделал в воскресенье в эфире телекомпании СNN Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности.

Ведущий поинтересовался, считает ли Салливан, что Россия и США с приходом к власти в Вашингтоне новой администрации смогут найти сферы для сотрудничества. Представитель команды демократа отметил, что это было возможно «даже во времена холодной войны». «В первую очередь я говорю о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул он.

«Я уверен, что сегодня Соединенные Штаты и Россия могут действовать в своих национальных интересах с тем, чтобы добиться прогресса в контроле над вооружениями и вопросах стратегической стабильности, уделить внимание угрозе, которую несет для всего мира ядерное оружие», — указал Салливан. По его словам, Байден поручил своим помощникам заняться этими вопросами «без промедлений, в первые же дни и недели работы новой администрации».

«Причиной этому является то, что ключевое соглашение между США и Россией — ДСНВ — истекает чуть больше, чем через две недели с момента начала нашей работы. Нам необходимо будет заняться вопросом продления этого договора в интересах Соединенных Штатов», — заключил он.

СNN в конце декабря сообщала со ссылкой на источники, что Байден, «вероятно, даст зеленый свет быстрому продлению на короткий срок» ДСНВ, чтобы затем начать с Москвой «более содержательные переговоры» по стратегической стабильности. По свидетельству одного из источников телекомпании, Байден считает «важным вопросом» продление ДСНВ, а также использование этого соглашения в качестве «основы для новых договоренностей по контролю над вооружениями».