Джейхун Байрамов проинформировал иностранных дипломатов в нашей стране о нападении Армении

11 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на брифинге для руководителей дипломатического корпуса в нашей стране.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что с 10 октября этого года Армения преднамеренно обстреляла азербайджанские населенные пункты и мирных жителей, что является грубым нарушением московского соглашения о прекращении огня. После установления режима прекращения огня по гуманитарным соображениям второй по величине город Азербайджана, находящийся вдали от линии соприкосновения, подвергся ракетному обстрелу вооруженных сил Армении, в результате чего погибли 9 мирных жителей, 35 человек, в том числе и дети, получили ранения. Министр подчеркнул, что умышленный обстрел мирных жителей, домов, гражданских объектов и медицинских работников в рамках агрессивной политики Армении против Азербайджана является ярким примером игнорирования страной основополагающих норм международного права, включая международное гуманитарное право и Женевские конвенции.

Призвав международное сообщество и государства занять позицию, основанную на международном праве и справедливости, Джейхун Байрамов призвал государства предпринять решительные шаги, чтобы заставить агрессорскую Армению выполнить свои международные обязательства.