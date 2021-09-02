Бакинский джаз-фестиваль — одно из любимых и долгожданных бакинцами событий открывается в столице Азербайджана 10 сентября.

Увы, попасть на праздник «музыки свободы» смогут не все желающие. Вход — лишь для обладателей ковид-паспортов и прочих заветных сертификатов, признанных на официальном уровне.

В качестве основной фестивальной площадки организаторы выбрали заведение Beer Hall & Music Club, сообщает #.

На фестиваль в Баку, как в былые времена, приехали гости — джазовые вокалисты и коллективы из других стран, в частности, Турции, России, Германии, Нидерландов и др.

Ежедневно после концертов участников и зрителей ждут традиционные для джазовых фестивалей джем-сейшены.

Откроют фестиваль гости из Турции — коллектив FetiBlue Band и звездное джаз-рок трио, одно из самых ярких за последние годы на международной европейской сцене — Dock In Absolute (Люксембург-Бельгия-Китай).

Коллектив стал «Открытием года-2017» по версии журнала Jazznews Magazine, заслужив уважение и восхищение критиков и поклонников по всей Европе.

11 сентября на фестивальную сцену выйдет известный азербайджанский джазмен Раин Султанов, а также в этот день состоится выступление еще одного исполнителя из Турции — Синема Исламоглу.

Начиная со второго дня фестиваля в программу будет добавлены кинопоказы, которые также становятся еще одной доброй традицией Бакинского джаз-фестиваля. Фильмы на джазовую тематику представит кинокритик Ульви Мехти.

12 сентября состоится гала-концерт конкурса молодых джазовых исполнителей I am Jazzman. Организаторы назовут победителей, состоится торжественная церемония награждения.

Конкурс был открыт для талантливых исполнителей от 14 до 30 лет, играющие на одном из музыкальных инструментов, либо обладающие вокалом и исполняющие в джазовой манере. Обладатель первого места получит 1000 манатов, второго — 500, а третьего — 300.

В последующие дни фестиваля публику порадуют своим выступлением трио Исфара Сарабского, группа Элвина Баширова, Квартет V4, Диана Гаджиева, Афган Расул, Трио Кристофа Лауэра, Майа Бараташвили, Анна Кашина, Jazz Du Soliel, Шаин Новрасли, Дафна Леви и Тамир Милер и др.

Впервые в рамках джазового фестиваля состоится fashion шоу Лейлы Ахмедовой. Данное мероприятие запланировано на 17 сентября.

Закрытие фестиваля запланировано большим международным концентом в зоне отдыха Шахдаг.