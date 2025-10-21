Осень в Баку, в числе прочего, уже давно ассоциируется с фестивалем джаза, и в этом году этой прекрасной традиции исполняется 20 лет.

20 лет назад в Баку впервые состоялся обновленный Baku Jazz Festival, у руля которого стоят люди, чьи имена сложно представить вне джаза — Раин Султанов и Лейла Эфендиева.

В связи с 20-летием организаторы готовят публике сюрпризы и множество ярких событий.

Об этом в интервью # рассказывает директор Baku Jazz Festival Лейла Эфендиева:

-Готовим большую, насыщенную программу: 8 дней, 21 страна, концерты на любой вкус, мюзикл, дискуссионные панели, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы и семинары. Закрытие фестиваля состоится в Центре Гейдара Алиева. Всегда очень волнительно стоять у руля такого большого события. Ведь Баку был, есть и будет джазовым городом, со своими уникальными традициями. Сегодня наш фестиваль считается одним из крупнейших в регионе. Поэтому, планка всегда высокая. Репортажи с площадок Baku Jazz Festival в этом году снова покажет телеканал Euronews, а известная французская радиокомпания будет делать из Баку прямые стримы на всю Европу.

В центре внимания поклонников фестиваля — знаменитая бродвейская история — мюзикл «Чикаго». Причем — впервые в Баку на английском языке! Главные роли достались популярным азербайджанским певицам Диане Гаджиевой, Диляре Кязимовой и Ульвие Рагимовой.

Режиссер проекта — Азиз Азизов рассказал #, что несмотря на то, что ранее он намеренно избегал сотрудничества со звездами, нынешний опыт показался ему интересным:

-Певицы проявили большое желание участвовать в данном проекте. Для них это первый подобный опыт, и им было очень интересно. В целом я остался доволен. У проекта большие планы, организаторы фестиваля на правах продюссеров мюзикла намерены представить его на международной сцене. Мы к этому готовы.

Лейла Эфендиева продолжила, что мюзикл был специально создан к 20-летию фестиваля:

-Вы не поверите, но почти все билеты на мюзикл проданы! Мы решили поставить его на английском, потому что у нас далеко идущие планы. Мюзикл очень конкурентоспособный, и зрители однозначно будут удивлены!

Baku Jazz Festival пройдет с 24 по 31 октября.

Среди хедлайнеров этого года —

K-ZIA (Германия), Heloisa Lourenço Band (Бразилия), YogevShetrit Band (Израиль), Antonio Lizana Band (Испания), Grzech Piotrowski Band (Польша), Andreas W. AnderssonBand (Швеция), Antoine Pierre Band (Бельгия), QuentinDujardin, David Linx (Бельгия), İpek Dinç Band (Турция), Balint Valiant Band (Венгрия), Sorin Zlat Band (Румыния), Enzo Favata & Daniel Bonaventura Band (Италия), DiniVirseladze (Грузия), Alex Scheureur band (Великобритания), Jazzarama Band (Узбекистан), Дуэт Фети Чаглаен ( Турция), Interplay (США) а также целый ряд азербайджанских музыкантов.