Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с главным советником Государственного департамента США по многосторонней энергетической дипломатии Гарри Камианом.

На встрече подчеркнута значимость, придаваемая развитию двустороннего сотрудничества Азербайджана с США. Отмечено, что встречи, посвященные экономическим вопросам, и деловые мероприятия стимулируют торгово-экономическое сотрудничество. Также была представлена информация о реализуемых в Азербайджане экономических мерах, созданной благоприятной бизнес и инвестиционной среде, экономических возможностях освобожденных территорий, а также проделанной в рамках подготовки COP29 работе.

Стороны обменялись мнениями относительно развития энергетического сектора Азербайджана, в том числе «зеленой энергетики», и возможностях партнерства с компаниями США в этой сфере.