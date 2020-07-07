«Двери» Лалы Агаевой – Ламберт: новая книга научит детей прислушиваться к сердцу

Азербайджанский детский писатель и фотограф-любитель Лала Агаева – Ламберт на своем примере доказывает, как счастливое материнство способно мотивировать женщину на творчество. Она – мама замечательных тройняшек, которые и вдохновили ее в 2018 году выпустить первую книгу «На пляже».

Книга вышла на трех языках — азербайджанском, русском и английском, и имела большой успех. В ее основу легли увлекательные и непосредственные размышления героини с детьми во время отдыха на каспийском пляже, где «замки уносят волны», «старая лодка скучает по морю», а выброшенная на берег рыбка «на самом деле просто уснула».

Карантин и период самоизоляции Лала Агаева – Ламберт использовала с максимальной пользой, завершив работу над очередной детской книгой «Двери», и приступив к новой, третьей по счету работе. Новые книги выйдут в свет под авторством Лалы Мелик, — именно под таким творческим псевдонимом прославилась писатель в литературном мире.

В интервью # Лала Агаева – Ламберт рассказала, что издательство книги «Двери» планировалось в Москве, однако из-за пандемии и закрытых границ, скорее всего, новинка увидит свет в Баку:

«Книга практически готова, но из-за ограничений, связанных с карантином, мы не можем перейти к следующему этапу, заняться ее подготовкой к печати. За те два часа в день, которыми мы располагаем для передвижения по городу, это просто невозможно. На данном этапе художник Ирина Эльдарова завершает работу над иллюстрациями. Дальше будем ждать смягчения карантина», — сообщила писатель.

По ее словам, «Двери» — это история о том, как важно в жизненном многообразии отыскать свой путь, не сбиться с правильной дороги, быть добрым, с достоинством и любовью относиться ко всему, что нас окружает.

«Наверняка вы слышали такие выражения: «перед ним все двери открыты», «ему теперь никакие двери не откроются». Что же это за двери такие? Воображаемые, конечно», — пишет автор в эпилоге, продолжая, что это могут быть «двери любви и радости», «двери чести и достоинства», «двери милосердия и сопереживания», «двери творчества и созидания» и т.д.

«Не хлопайте ими даже в сердцах. Их можно обидеть, и они для вас больше не откроются. Второго шанса может и не быть», — обращается Лала Агаева – Ламберт к юным читателям, остерегая их входить в «другие двери», а именно – «двери лени и безразличия», «двери гордыни и хвастовства, скупости и стяжательства», «двери злых умыслов, предательства, ненависти и зависти».

«Их, «дверей», гораздо больше, чем я перечислила. А вот в какие войти, человек уже решает сам. Всем нам без исключения дан барометр, по которому мы можем сверять наши мысли и чувства. Это сердце. Постарайтесь прислушиваться к нему, оно не обманет. Тогда и в плохие двери будете меньше заглядывать», — заключает автор.

Книга написана легким, современным языком, который будет понятен каждому ребенку, а сюжет – увлекательный и поучительный даже для взрослых.

Лала Агаева -Ламберт сообщила, что «Двери» появятся в продаже во всех книжных магазинах Баку. В будущем она планирует также перевести ее на английский язык.