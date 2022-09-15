Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронеавто Dingo.

Об этом сообщает Zeit.

Также будут переданы 200 ракет для реактивных систем залпового огня, отметили в Минобороны Германии.

Германия до этого передала Украине три реактивные системы залпового огня Mars II.

Бронеавто Dingo — это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки. В начале сентября стало известно, что правительство Германии отказалося поставлять Украине автомобили Dingo, которых у Бундесвера более 500 единиц.

Напомним, что 14 сентября появилась информация, что Германия передала Украине еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.