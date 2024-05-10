Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передаст их Украине, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус во время визита в Вашингтон.

Глава Минобороны также заверил власти Соединенных Штатов в готовности Берлина взять на себя бóльшую ответственность за военную безопасность как в Европе, так и в мире и призвал американское правительство не ослаблять совместных усилий в этом направлении на Европейском континенте, сообщает NTV.

В феврале Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева. Владимир Зеленский назвал данный документ «беспрецедентным», отметив, что он закрепляет поддержку Киева со стороны Берлина на уровне более семи миллиардов евро на 2024 год.

9 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у него семь систем Patriot. При этом Боррель подчеркнул, что у стран ЕС «есть моральная обязанность» продолжать поддерживать Украину, но посетовал, что западные страны до сих пор никак не могут выделить 7 из 100 существующих систем Patriot. Кроме того, он пообещал вынести на обсуждение вопрос о поставках Вооруженным силам Украины систем ПВО на предстоящей встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза.

Несколько дней спустя Минобороны Германии заявило, что передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot для отражения воздушных атак со стороны РФ. Это решение было принято на фоне массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В ответ Зеленский выразил благодарность немецким властям и призвал лидеров других государств-партнеров последовать примеру Берлина.