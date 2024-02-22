В четверг, 22 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительную военную помощь, пишет The Guardian.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в дальнейшем усилении для защиты Украины. Ранее эти ракеты оказали значительное влияние на поле боя, в одном случае вынудив российские силы покинуть и отступить при попытке переправиться через реку», – заявил он.

Также он добавил, что Соединенное Королевство будет обучать украинских военных вместе с другими союзниками.