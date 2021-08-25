«Саранча — стихийное бедствие,

хотя в одиночку она совсем не страшна.

То же самое и с дураками»

Карел Чапек

В последние дни сотрудники МВД перешли на совершенно новый уровень борьбы с нарушителями карантинного режима. Блюстители порядка в гражданской одежде выявляют в общественном транспорте и иных общественных местах граждан, игнорирующих ношение медицинской маски, выписывая им полагающиеся по закону штрафы. Увещевания, просветительские беседы и передачи, разного рода мероприятия, выступления врачей и специалистов в течение практически полуторагодового периода буйства вируса не возымели ожидаемого эффекта. Большая часть граждан под различными предлогами уклоняется от ношения масок. И теперь придётся расплачиваться за такую беспечность материально.

Честно говоря, подобные действия правоохранительных органов несколько запоздали. Уже изначально, в первые месяцы карантинного режима стало понятно – к предъявляемым требованиям серьёзно относятся лишь немногие. И кто знает, может угроза быть оштрафованным привела бы к более положительному результату проводимых мер. Всё-таки Азербайджан – особенная страна, и отношение к пандемии у нас особенное.

Казалось бы, за те полтора года, что коронавирус шествует по планете, ни у кого не должно остаться сомнений в реальности происходящего. Почти 4,5 миллионов умерших от этой болезни во всём мире – какой аргумент может быть ещё весомее? Ан нет, в Стране Огней до сих пор очень многие уверены, что такой напасти попросту нет, её выдумали власть имущие, чтобы ещё больше разбогатеть. Что сказать, уровень мышления – времён Галилея, просто изменились тема и внешний облик обывателя. Слава Богу, хоть нынешние «инквизиторы» не имеют такой власти, как в 17 веке, и не могут добиться отмены тезиса о вращении Земли.

А что сказать о больных, которых практически ежедневно стражи порядка пачками выявляют в общественных местах? Да, не допуская искажения фактов и ни в коем случае не оправдывая нарушителей, необходимо отметить и явные пробелы в вопросах обеспечения заболевших обычными средствами к существованию. Как правило, все члены семьи, где выявлен заразившийся, лишаются права покидать дом в течение двух недель. И тут напрашивается резонный вопрос: позвольте, а как должны существовать запертые в четырёх стенах люди, не имеющие возможности просто пойти в булочную? Как? Ведь на дворе не средние века и не эпоха феодальных хозяйств, практически ни у одной семьи нет двухнедельного запаса продуктов даже для минимального обеспечения потребностей. Обычно эта проблема решается при помощи родственников и друзей, которые берут на себя заботу о больных: покупают и оставляют продукты у дверей квартиры испытываемой коронавирусом семьи. Но ни у всех есть такие друзья и родственники. Понятно, что приходится выкручиваться. Однако… Всё дело в том, что подавляющее большинство выявляемых в общественных местах больных покидают свой дом вовсе не для пропитания и хлеба насущного. И их абсолютно не волнует, что они могут стать причиной заболевания, а может быть даже и смерти одного или нескольких невинных людей. Поэтому, наверное, никто не будет удивлён, если в ближайшем будущем и в отношении таких субъектов правоохранительными органами будут применяться более жёсткие меры.

И раз речь зашла о пандемии и об оригинальном отношении к данной реальности соотечественников, как обойти вниманием процесс вакцинации? Хотя и тут нужно отметить некоторые моменты, дабы не нарушить справедливость. Негатив и неверие многих в действенность вакцины основана вовсе не на медицинских, а скорее на социальных постулатах. Когда тебе в течение долгих лет приходится смотреть в оба, чтобы не быть там и тут обманутым, надутым и опростоволосившимся, это оставляет на мировоззрении и отношении к жизни определённый отпечаток. Этим в основном и объясняется настороженность людей. Но даже и это не может служить оправданием суждений о будто бы массовом чипировании при помощи вакцины для установления повальной слежки. Носители такой идеи, в глубине души страдающие манией величия, сродни стремящимся покинуть Афганистан на крыле и шасси могучего «Боинга». Правда доморощенным «знатокам» повезло больше – за такую «инновативную» теорию не пришлось расплачиваться жизнью.

И напоследок. Вопреки ранним прогнозам, пандемия не закончилась ни 2020-м году, ни в 2021-м. Наоборот, смертность мутирующих штаммов растёт от месяца к месяцу. А потому и меры по соблюдению карантинных требований, по всей видимости, будут ужесточаться. Кому-то это может не понравиться. Пусть. Хирургам очень часто приходится делать больно пациентам, чтобы вылечить их от недуга. Так что, боль боли рознь, бывает во зло, а бывает во благо, причём всего общества.

P.S. И относительно слов Чапека. Пара-тройка дураков вряд ли сделают погоду. Но вот повальный рост таких «самородков», действительно, сродни природному катаклизму. И что страшнее – пандемия или «страна дураков» – ещё тот вопрос…