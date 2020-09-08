Дубль Роналду принес португальцам победу над шведами в Лиге наций

В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Швеции, сообщает Газета.Ру.

Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» при пустых трибунах и завершилась победой подопечных Фернанду Сантуша со счетом 0:2.

В составе победителей двумя забитыми мячами отметился нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Эти голы стали для него 100-ми и 101-ми за национальную сборную.

После этой победы действующие чемпионы Европы набрали шесть очков и возглавили свой квартет.