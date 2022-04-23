Подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы-1 в самом разгаре.

Напомним, что в этом году гонка состоится 10-12 июня, в отличие от прошлого года, с присутствием зрителей.

Гран-при Азербайджана — восьмая гонка сезона, самая зрелищная и непредсказуемая по мнению пилотов и фанатов Ф1. Кроме того, по престижу бакинский этап не уступает такими Гран-при Монако, Майами и Сингапура.

Сегодня в Бакинском центре Маршалов, находящемся в Парке Европейских Игр, состоялся тренинг для журналистов, а также дрифт шоу и гонка на Volkicar автомобилях с участием представителей Азербайджанской Автомобильной Федерации, сообщает #.

Участники мероприятия получили возможность оценить выставку автомобилей класса люкс, посидеть за рулем, и сделать фотосессию.

Организатором мероприятия выступила операционная компания Baku City Circuit (BCC).

Представители Бакинского Клуба Маршалов ознакомили журналистов с общими правилами гонки Формулы-1.

Маршалы гонки поведали о технических обновлениях в спецификациях болидов Формулы-1, процессе управления гонкой и других интересных особенностях Азербайджанского Гран-при. В практической части журналистам показали, как будут применяться правила и то, как происходит управление гонкой.

На мероприятии был представлен болид Формулы 3, которым управлял азербайджанский пилот Ф3 Гюльгусейн Абдуллаев.