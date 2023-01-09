Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пешеходам в связи со снежными погодными условиями.

Как сообщили в Управлении, в связи с тем, что с 8 января до 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в горных и предгорных районах республики ожидаются мокрый снег, снег, гололедица, с учетом высокой вероятности скольжения на дорогах водителям следует быть внимательными, по возможности пользоваться автомобилями с соответствующими сезону шинами, с учетом сильного ветра не останавливать автомобили под деревьями, крупными рекламными щитами и пр.

В управлении также призвали водителей выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями, избегать на дороге резких маневров и торможения.

Другим участникам движения, в частности пешеходам, также рекомендуется строго соблюдать правила безопасности.