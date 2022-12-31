Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли рассказал, что для обеспечения безопасности 31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира и празднования Нового года, учитывая интенсивное движение автомобилей на центральных улицах и проспектах столицы, особенно на круге «Азнефть», а также дорогах, пересекающихся с проспектом Нефтяников вдоль Приморского бульвара, рекомендуется как можно меньше использовать личные автомобили и отдавать предпочтение общественному транспорту, в то же время строго соблюдать требования стоянки автомобилей.