Дорожающая недвижимость, пожалуй, главный тематический акцент текущего года. Интерес к этой теме не случаен: инфляция обесценила сбережения, а квадратные метры – надежный инвестиционный актив. Кроме того, никто не исключал актуальность жилищной проблемы – подорожание жилья решению этого наболевшего вопроса отнюдь не способствует.

По свидетельству специалистов рынка, стоимость жилья в столице растет. На повышение цен влияет уменьшение строительства, а также рост себестоимости из-за подорожания строительных материалов и увеличившегося налогового бремени. Согласно недавним данным Азербайджанского общества оценщиков, столичные квартиры в ноябре подорожали, а стоимость квадрата новостройки составила 1 394 манатов. По сравнению с октябрем, специалисты этой организации фиксируют ценовой рост на уровне 4 процентов, а по сравнению с отчетным временем прошлого года — на 2,5 процентов.

При этом, средняя стоимость квартир на первичном рынке составила 176 334 маната. В месячном исчислении цены выросли на 0,4 процента, а в годовом — снизились на 10,5 процентов. Стоимость квадратного метра недорогих квартир в столице составила 976 манатов, среднего сегмента — 1 505 манатов, дорогих — 2 265 манатов. На вторичном рынке расценки ожидаемо ниже. Средняя цена квартир составила 144 604 маната. По данным общества оценщиков, цены выросли на 1,7 процентов в месячном исчислении и снизились на 21,3 процентов — в годовом. На вторичном столичном рынке квадратный метр недорогих квартир продается за 1 319 манатов, средней ценовой категории — 1 984 маната, дорогих — 2 999 манатов.

Исполнительный директор Ассоциации риелторов Эльнур Азадов не согласен с заявленным удешевлением квартир в течение года на 10,5 процентов:

«На самом деле цены за этот год выросли и больше всего в сегменте застройщиков. Перепродаваемые квартиры подорожали на 5-10 процентов, а первичное предложение от строительных компаний — на 15-20 процентов. Из статистики видно, что начиная с января этого года, применение новой формы налогообложения для строительных компаний, когда они платят 18 процентов от общей прибыли, отразилось на себестоимости строительства и готового жилищного фонда».

На повышении цен сказались и применяемые за последние два-три года новые нормативы к строительным проектам, говорит аналитик в беседе с #: «Если раньше на одном гектаре можно было отстроить 40-50 тысяч квадратных метров недвижимости, по новым нормативам это лишь 25 — 30 тысяч квадратов. Подобные сюрпризы вкупе с новыми подходами к налогообложению и подорожанием строительных товаров негативно сказываются на деятельности строительных компаний и их ценовой политике».

Запустившее маховик ценового роста в сегменте жилья подорожание строительных товаров – проблема глобальная. Со смягчением пандемии заработал механизм отложенного спроса, соответственно принялись расти цены, говорит Азадов. В нашей стране к повышению спроса и цен приводит еще и бурное строительство, развернувшееся на деоккупированных землях.

«Стройматериалы, в основном это кубик, кирпич, цемент, после начала строительных работ в Карабахе принялись дорожать из-за растущей потребности. Цены повысились на 15 – 20 процентов, — заметил он. – Говоря о ценовой аналитике общества оценщиков, любая маркетинговая компания изучающая рынок, берет за основу определенные критерии, которые от случая к случаю различаются. Потому, сложно сказать с каким мерилом подходили к оценке цен специалисты этой структуры. Как уже говорилось, в реальности цены выросли в сегменте первичных продаж и перепродаж. На вторичном рынке они не изменились. Во всяком случае, удешевления не было. Это утверждение не касается частных домов, поскольку сильно подскочившие из-за строгих карантинов в прошлом году цены на загородную недвижимость сегодня нормализуются».

Цены на загородную недвижимость и индивидуальный жилищный фонд упали на 15 – 20 процентов, подсчитал собеседник.