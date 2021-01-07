«Хочу сообщить, что дома, предназначенные для вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Я принял это решение. Распорядился, чтобы квартиры, находящиеся на балансе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, были переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Глава государства отметил, что в этих домах будут размещены семьи шехидов, которые стояли на очереди для получения жилья.

«В то же время в дома будут заселены близкие шехидов, героически сражавшихся во время Второй Карабахской войны. Это справедливое решение. Считаю, что переселенцы, прошу прощения, бывшие переселенцы поймут это правильно», — отметил президент.