Дмитрий Некрасов: «Конституционные поправки в России – это о неограниченном пребывании Путина у власти»

Голосование по поправкам в Конституцию России началось в четверг, 25 июня, и продлится почти неделю — до 1 июля. Предлагается изменить сразу 22 статьи Основного закона страны, но проголосовать россияне смогут либо сразу за весь пакет поправок, либо против всех их. Ранее изменения уже одобрили Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты и Конституционный суд.

В комментарии для # экономист, политик Дмитрий Некрасов сказал, что конституционные поправки в России – это о неограниченном пребывании Путина у власти.

«Все остальные пункты – это дымовая завеса вокруг главного содержания этих поправок. Некоторые вещи там Кремль и так хотел бы сделать, но они не столь важны, как обнуление сроков Путина. Здесь нет каких-либо глубоких смыслов или какой-то экономической составляющей. Понятно, что для меня целесообразно голосовать «Нет», но это не означает, что это голосование что-то изменит. Поэтому я никого ни к чему не призываю», — отмечает эксперт.

Аналитик утверждает, что мнение населения по этим поправкам разделилось поровну — «50 на 50».

«С другой стороны, очевидно, что не все из тех, кто захочет голосовать «нет», придут на участки. Естественно нельзя забывать и фактор фальсификаций. Конечно же, не все будет сфальсифицировано, но без этого не обойдется. К примеру, в Москве или в Питере фальсификаций будет меньше, чем в Чечне», — считает эксперт.

По словам Некрасова, Путин, скорее всего, до порога своей дееспособности останется у власти. «Но всегда остается возможность революционного сценария. Да, вероятность незначительная, но этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому можно считать, что нынешняя власть у нас еще надолго останется у руля», — подчеркнул он.

Говоря же о том, насколько в России ситуацию можно считать предреволюционной, эксперт сказал, что все революции происходят довольно неожиданно.

«1989 году мало кто мог сказать о распаде СССР, революцию 1905 года спровоцировало глупое поведение полиции. Очень многие революционные действия происходили спонтанно. Поэтому отсутствие предреволюционной ситуации не говорит о том, что положение не может измениться через два года. Вероятность конечно не высока, но она всегда есть», — считает он.

По мнению политика, запас прочности режима очень высокий и без каких-либо «черных лебедей» или неопределенной обстановки данная обстановка будет оставаться стабильной.

«Запас прочности режима будет примерно 10-20 лет. Всегда есть вероятность революции, но я бы оценивал ее крайне низкой. На сегодня говорить о том, что оппозиция настолько сильна, что произойдет революция в России, нет. Это не означает, что революция не может произойти. Влияние оппозиции минимальное, но если будут происходить какие-то события, то ситуация может поменяться», — полагает он.

При этом Некрасов добавил, что данный вопрос никак не касается того, как работает оппозиция, а это вопрос базовых условий и неожиданных сдвигов в сознании.

«К примеру — «кровавое воскресенье» в людей стреляли непонятно зачем, причем в людей с портретами царя. Это некий триггер, который может создать большой сдвиг в сознании. Или последние волнения в США… То есть, на революцию могут повлиять некие не системные события. Все это делает не оппозиция, революцию делает случайный фактор. Оппозиция же, со своей стороны, либо оседлает эти движения, либо не может оседлать», — резюмировал он.