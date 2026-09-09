Азербайджан получает от Армении различные сигналы относительно проведения референдума и внесения изменений в конституцию, однако позиция Баку остается неизменной: конституционные изменения необходимы для подписания мирного соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов журналистам на полях открытия высокого уровня IV Климатической недели (CW4) в Баку.

Байрамов напомнил, что, согласно подписанному в Вашингтоне в августе 2025 года совместному заявлению, после парафирования мирного соглашения должны быть предприняты шаги, необходимые для завершения процесса.

«Один из них — проведение в Армении референдума и внесение изменений в конституцию. Мы получаем от Армении различные сигналы по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян также выступает с новыми заявлениями относительно планов. Наша позиция остается неизменной. Эти шаги необходимы для подписания мирного соглашения», — подчеркнул министр.

Байрамов также отметил, что Азербайджан со своей стороны предпринял важные шаги для продвижения мирного процесса с Арменией.