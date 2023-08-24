Российские военные топят паромы для создания защитного барьера вокруг Крымского моста, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По его данным, одну баржу уже затопили и сейчас готовится к затоплению вторая. Согласно координатам, это планируется сделать возле той части моста, которая проходит по воде между островом Тузла и Тузловской косой. Всего российские военные собираются затопить по меньшей мере шесть таких плавсредств и установить боновые заграждения между ними, чтобы предотвратить проникновение беспилотников.

В разведке отметили, что такое решение стало следствием «нескольких успешных атак сил безопасности и обороны Украины» на мост, который «получил серьезные повреждения». В частности, после ударов морских беспилотников 17 июля один автомобильный пролет был уничтожен полностью. По данным ГУР, пострадала и железнодорожная часть объекта.

«Последние удары по Керченскому мосту в очередной раз ухудшили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства Москвы. Кремль требовал чего угодно, лишь бы обезопасить этот объект, критически важный для военной логистики», — подчеркнули в ГУР.

Украинские силы взрывали Крымский мост уже дважды. 8 октября на нем сдетонировала специально подготовленная фура. 19 августа глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали операции. Он сообщил, что «людей использовали втемную» и задержанные были «обычными российскими контрабандистами».

В фуру загрузили 21 тонну гексогена, спрятанную в рулоны с пластиковой пленкой, толщину которой подобрали так, чтобы сканеры на пункте пропуска не выявили взрывчатку. Чтобы обойти средства радиоэлектронной борьбы, способные сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, СБУ разработала специальную техническую систему. В итоге нагруженная взрывчаткой фура обошла «глушилки», проехала на Крымский мост и взорвалась.

После этого СБУ приступила к разработке следующей атаки на мост. По словам Малюка, для этого были созданы специальные морские дроны-камикадзе — их сделали из материала, незаметного для РЛС. Особую роль сыграл офицер СБУ с позывным «Хантер» — ему удалось довести количество взрывчатки на бесплиотниках до 850 кг, а также модернизировать их систему управления. (moscowtimes.ru)