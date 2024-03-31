Россия усилила оборону военно-морской базы в Новороссийске, разместив у входа в порт четыре баржи для защиты от атак украинских надводных дронов, сообщила разведка Минобороны Великобритании со ссылкой на спутниковые снимки.

По ее данным, после ударов ВСУ по Крыму указанная база в Краснодарском крае играет ключевую роль в укрытии наиболее ценных активов Черноморского флота, который только за последний месяц лишился еще двух кораблей, а с начала войны утратил почти треть боевой мощи. Однако у украинских военных есть успешный опыт атаки и на этот объект: в августе прошлого года в Новороссийске был подбит большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк».

Разведка отмечает, что баржи появились у входа порт после смены командующего Черноморским флотом. Так, Z-блогеры сообщали об отставке адмирала Виктора Соколова 15 февраля: на следующий день после того, как в результате удара ВСУ был затоплен БДК «Цезарь Куников». Его преемник, вице-адмирал Сергей Пинчук, вероятно, пытается повысить шансы на выживание оставшихся кораблей путем дополнительных оборонительных мер, включая сокращение подходов к портовым объектам, полагают в Лондоне.

Официально Минобороны РФ о кадровых перестановках в ЧФ не сообщало. Однако 19 марта власти подтвердили смену главнокомандующего военно-морского флота (ВМФ). Так, на место адмирала Николая Евменова пришел адмирал Александр Моисеев.

Безэкипажные катера, которые использует Киев, являются неклассическими средствами борьбы на море, отмечал военный эксперт Валерий Ширяев. По его словам, одна из тактик, которую применяют ВСУ, называется «волчья стая». «Это когда много автоматических приборов [безэкипажных катеров], которые они строят под названием Magura, окружают корабль и с разных сторон его атакуют, не позволяя ему уйти в маневрирование», — рассказывал он.

Всего с начала войны в Украине Россия потеряла более 20 кораблей, включая подлодку «Ростов-на-Дону», БДК «Минск», «Саратов», «Новочеркасск» и флагманский крейсер «Москва», следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения флот России в Черном море состоял из 74 боевых кораблей.

В марте глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал от командования Черноморского флота повысить «живучесть» судов и защищенность объектов инфраструктуры на фоне атак Украины. Также он поручил установить на корабли дополнительные огневые средства и крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения безэкипажных катеров, которые используют ВСУ.

Тем не менее, Украине вновь удалось провести атаку на Севастополь 24 марта. По данным ВСУ, в результате были повреждены два российских десантных корабля «Ямал» и «Азов», а также центр связи и другие объекты инфраструктуры Черноморского флота.

Z-блогеры подтвердили, что суда пострадали, но несерьезно. «Все починят. Повреждения умеренные», — сообщил источник «военкора» Юрия Котенка. Похожую информацию привел телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука. По его словам, две ракеты пытались поразить стоянку боевых кораблей в Севастопольской бухте, их удалось сбить, но обломки незначительно повредили БДК. (moscowtimes.ru)