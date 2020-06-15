Для всеармянского террора Пашинян может привлечь на свою сторону только одну силу — «Сасна црер»

15 мая сторонники лидера «Процветающей Армении» и бизнесмена Гагика Царукяна собрались в воскресенье днем у здания Службы национальной безопасности в знак поддержки предпринимателя, вызванного на допрос. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги, в том числе с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.

В итоге полиция Армении задержала более 250 активистов, собравшихся у здания Службы национальной безопасности (СНБ) страны, где проходил допрос лидера оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

О том, какие процессы развиваются в Армении, возможно ли свержение власти Пашиняна, рассказал в интервью #, российский политолог Григорий Трофимчук.

— Как вы оцениваете митинги в Армении? Насколько их можно рассматривать серьезно? Можно ли считать, что этот процесс завершится свержением власти Пашиняна?

— Армения – территория митингов. На постсоветском пространстве таких стран немного, и Армения одна из них. Митинговали за Пашиняна – теперь будут митинговать против Пашиняна. Но просто митинг и митинг по сносу ключевых политически фигур – слишком разные вещи. Новое всегда побеждает старое.

Проблема в том, что новой, тем более вдохновляющей, а не просто оппозиционной, политической силы в Армении пока нет. И эта сила должна быть не просто альтернативна Пашиняну, она должна предлагать что-то принципиально передовое, свежее. Но самое главное – она должна быть против демократии западного типа, которую исповедует Пашинян. Такого типа идеология после провала её главного адепта, Никола Пашиняна, должна быть похоронена здесь навсегда.

Пока таких людей не видно. А Царукян, например, годится только для «очистки конюшен», так как этого «народного олигарха» главой республики тоже вряд ли кто хочет видеть, кроме его секретарш. Пока что новее Пашиняна на этой земле ничего не придумано. Однако процесс, что называется, уже пошёл, и это должно уже само по себе пугать Пашиняна. Включая его семью, которой не следовало лезть в политику вообще.

— Что мы получим от этих митингов? Пашиняна-диктатора или вновь свержение власти в Армении?

— Если бы Пашинян был диктатором по своей натуре, он бы уже давно проводил жёсткую линию по усилению собственной власти, тем более не зацикливался бы на каких-то там референдумах по рихтовке судов. Он бы уже давно арестовал таких своих сподвижников по совместному приходу к власти, как Царукян. Но Пашинян – слишком слаб, ведь он до сих пор не «разобрался» предметно ни с одним своим политическим противником, хотя времени для этого у него было много.

Поэтому противники теперь, по логике вещей, должны разобраться с ним самим. Если Пашинян попытается быть диктатором, то это будет комический вариант типажа. А если говорить серьёзно, то для всеармянского террора он может привлечь на свою сторону только одну силу — «Сасна црер». Но вряд ли он на это пойдёт, ведь это тоже требует отрезания всех концов и сжигания всех «кораблей».