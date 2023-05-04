В настоящее время в США проходят переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Ранее Госдеп США объявил, что данные переговоры могут продлиться целую неделю. До начала переговоров в Азербайджан и Армению совершали вояж заместитель помощника Госсекретаря США Эрика Олсон и старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно. Судя по всему, американские дипломаты координировали работу по согласованию позиций Баку и Еревана по заключению мирного договора для предстоящей встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

На встрече с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что цель Вашингтона — не просто предоставить переговорную площадку, но добиться мира. Эти шаги говорят о серьёзности намерений США достичь подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

На фоне активности американской дипломатии последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашинян о признании территориальной целостности Азербайджана, отсутствие у Еревана территориальных претензий к соседним государствам говорят о готовности этой страны к миру.

С другой стороны, Россия чувствует, что теряет свою монополию на Южном Кавказе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выражая обеспокоенность Кремля, даже заявил, что трехсторонние договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху являются «единственно реальной базой для урегулирования ситуации и необходима их реализация». Из данного заявления можно сделать вывод о том, что Россия не считает Брюссельскую и Пражскую декларации, подписанные между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Евросоюза, «реальной базой» с точки зрения достижения мира. Тем самым Россия фактически выступает против отказа Армении от территориальных претензий и признание Ереваном Карабаха территорией Азербайджана, опасаясь, что из-за этого отпадет необходимость российского военного присутствия в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Но также возникает логический вопрос — смогут ли США разрешить противоречия между Азербайджаном и Арменией и добиться реального мира? Да, в настоящее время США перехватили инициативу у России и Евросоюза, но вопрос о том, сможет ли американская дипломатия довести этот процесс до логического конца, остается открытым для многих.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно высказывался в пользу прямого диалога с Арменией для скорейшего достижения мира. В последний раз он заявил об этом, выступая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Он заявил, что полагает, что лучший способ достижения соглашения — это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех.

«Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю, нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому», — отметил глава государства.

Тем самым в очередной раз азербайджанский лидер призвал руководство Армении достичь мира без посредников, которые, как показывает практика, больше пекутся о своих интересах в регионе Южного Кавказа, затягивая и без того затянувшееся урегулирование.

Ильхам Алиев также коснулся неконструктивной позиции Армении. Он подчеркнул, что если Армения не желает мира, то мира не будет. «Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы всё ещё надеемся, что они проявят благоразумие и не прибегнут к той же тактике, которую они использовали во времена оккупации, во времена бывшей Минской группы, которая, кстати, за 28 лет не сделала ничего плодотворного», — заявил он.

Развивая свою мысль, азербайджанский лидер отметил, что Армения может затягивать процесс, использовать переговорный формат, который был запущен, не для того, чтобы прийти к соглашению, а, чтобы затянуть процесс до бесконечности, ожидая чуда. «Я думаю, что они упустят возможность, потому что почти тридцать лет оккупации не дали им никаких преимуществ. Наоборот, они оказались отрезанными от регионального развития. Они потеряли шанс стать действительно независимой страной, не формально, а фактически независимой. И сейчас они ищут себе нового хозяина или хозяев. Но недавняя история должна преподать им урок. Поэтому мы надеемся, что они это поймут», — выразил надежду он.

Для Азербайджана не является принципиально важным вопрос, на какой именно международной площадке он подпишет мирный договор с Арменией. Победив Армению на поле боя, освободив ранее оккупированные территории, Азербайджан улучшает свои переговорные позиции на фоне безрезультатных попыток Армении саботировать переговорный процесс. Это ярко продемонстрировала установка 23 апреля Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди без всяких дипломатических осложнений и давления мировых держав.

Все это говорит о том, что Армения, отказываясь от конструктивных и прямых переговоров с Азербайджаном, продолжая лавировать между Вашингтоном, Москвой и Брюсселем, теряет свои и без того зыбкие позиции. В подобном случае не лучше ли сторонам самим решать свои проблемы, без ангажированных посредников?

Этот вариант и предлагает Армении президент Азербайджана, предостерегая Ереван от повторения фатальных ошибок, так описывая их неопределенное будущее: «И им (армянам — ред.) придется искать место для себя в этой новой геополитической конфигурации. Так как изменилась вся геополитическая ситуация не только в регионе, но и во всем мире. У нас уже есть свое место, которое очень стабильно и которое становится все более и более прочным. Но для них это будет большой вызов. Надеюсь, переговоры в Вашингтоне ознаменуются если не конкретными результатами, то хотя бы признаками прогресса».