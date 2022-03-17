«Россия приветствуем готовность Баку и Еревана приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что с российской стороны будет оказана посредническая помощь в урегулировании этого вопроса.

«Мы подтверждаем наш настрой на всемирное содействие по подобному переговорному процессу. Что касается о вероятных сроках подписания мирного договора, то на эту тему говорить еще преждевременно», — добавила Захарова.