Ереван считает неприемлемым заявление Ильхама Алиева от 18 марта, что Армения должна принять условия Азербайджана по делимитации границы иначе мирного договора не будет. Об этом заявил в четверг 23 марта на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он назвал это «актом агрессии» и «грубым нарушением договоренностей, достигнутых на высшем уровне». В частности, Пашинян сослался на прежние договоренности «о взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, в соответствии с Уставом ООН и Алматинской декларации 1991 года», — сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, эти заявления фиксируют, что границы советских республик стали их государственными границами, но «Азербайджан постоянно говорит о делимитации на основе каких-то исторических карт, что абсолютно неприемлемо».

Поэтому Армения настаивает на том, что для реализации договоренностей, «необходимы международные механизмы».

Пашинян также коснулся выступления Ильхама Алиева в селе Талыш, назвав его «доказательством политики этнических чисток и геноцида».

Азербайджан демонстрирует обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха или «интеграции», снося их дома, строя на их месте дома для азербайджанцев, сказал Пашинян.

Примечательно, что в конце заседания Пашинян заявил, что соглашение о мире с Азербайджаном будет, и оно «будет на основе письменных документов, достигнутых до сих пор на высшем уровне». (Turan)