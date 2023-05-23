«Азербайджан поддерживает подписание мирного договора представленных Азербайджаном 5 принципов, в частности, на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета государств».

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 мая во время приема председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргареты Седерфельт.

Глава государства сказал, что инициатива объединения Азербайджана, Грузии и Армении на одной платформе и создания интегрированной модели Южного Кавказа была выдвинута именно Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены вопросы открытия транспортно-коммуникационных линий.