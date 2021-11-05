«Когда посол с коллегами посетил освобожденные от оккупации территории, они увидели масштабы разрушений».

Oб этом сегодня на пресс-конференции на тему «44-дневный путь к Победе» в Университете АDA заявил помощник президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев сказал, что Азербайджан отвечает на эти действия восстановлением: «Как пример, Азербайджан должен восстановить 9 полностью разрушенных городов. Предложения Азербайджана Армении на виду. Армянское общество также должно измениться политически, психологически, принять мирное сосуществование с соседями. Если после Второй мировой войны между Францией и Германией был подписан такой мирный договор, почему он не должен быть подписан между Азербайджаном и Арменией? Мы призываем международное сообщество мобилизовать усилия в этом направлении».