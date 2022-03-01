Новые санкции в отношении России, введенные странами Запада после принятого Москвой решения о признании «Донецкой и Луганской народных республик», нанесут ущерб и самим объявляющим их странам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

«Фактически санкции помогли российским производителям снизить зависимость от импорта. Я однозначно убежден, что санкции неэффективны. Конечно, это непременно ударит по российской экономике. Когда президент Путин принимал это решение, он, наверное, все это учитывал. Однако, это обязательно навредит тем, кто вводит эти санкции. Потому что трудно найти второй такой же перспективный рынок для экспорта даже для высокотехнологичной продукции», — подчеркнул Президент.

Между тем санкционный маховик раскручивается. По мере продолжения военных действий санкции нарастают, увеличивается потенциал их негативного экономического воздействия, комментирует депутат и эксперт Вугар Байрамов. «На фоне ослабления рубля ожидается снижение покупательной способности России. В этом контексте не исключено, что экспорт Азербайджана в Россию также сократится, ведь падение покупательной способности понизит спрос на импортную продукцию в РФ».

Экономические меры против РФ пока не затронули энергетический сектор, при этом очевиден полный разрыв отношений России с Западом, говорит член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Сегодня мы наблюдаем полный разрыв отношений России с Западом в экономике и политике. Саудиты заявили, что соглашение по ОПЕК+ сохраняется, мягко Россию поддержал Китай. После последнего визита г-на Алиева в Москву можно говорить об укреплении отношений России со странами Тюркского мира. Не очень понятно, чем закончится история с санкциями. Россия жестко отвечает, но так или иначе разрыв хозяйственных связей будет налицо. Сложно сказать, что будет с рублем. Полагаю, пока следует ориентироваться на курс 100 рублей за доллар и провести деноминацию 1 к 100».

Российские акции с возобновлением торгов в перспективе очень интересны к покупке, говорит аналитик:

«При нынешних ценах на нефть доллар в индексе РТС справедливый — 2000 пунктов. Все остальное политический дисконт. Ясно, что Запад будет в перспективе отказываться от российской нефти и газа. Для Азербайджана это плюс – он может занять часть российской доли. При этом подъем ставок нежелателен для реального сектора экономики. Не факт, что на фоне нынешних цен на энергоносители в России будет рецессия, хотя не исключен спад где-то на уровне 1 – 2%. Падение российского спроса нежелательно для всех стран СНГ и трудовых мигрантов. Под ударом, понятно, прежде всего будет Кыргызстан, Таджикистан, Армения. Не берусь сказать, как пойдут дела в ближайшие дни. Российские военные эксперты полагают, что военная операция продлится где-то месяц, потом наступит ясность. Для Российских граждан действует внутренняя карта «Мир», есть система расчетов Банка Росси. Все это жесткий стресс-тест для российской экономики».

Экономист Эльданиз Амиров считает чрезмерно преувеличенными ожидания серьезных негативных последствий от санкций для их инициаторов:

«Подобные заявления, думаю, обусловлены территориальными масштабами, но с каких это пор экономическая мощь страны измеряется ее площадью? На долю РФ приходится лишь 1,8% (1,7 трлн долларов) всего мирового ВВП более 93 трлн долларов. Если санкции сохранятся, ВВП России может упасть примерно на 10%. Наиболее обсуждаемая сегодня тема – отключение РФ от системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Известно, что удаленные оттуда банки теряют часть своей функциональности. Такое не пройдет без последствий и для российских финансовых структур. Неизбежны сложности с финансированием экспортно-импортных операций. Наконец, небеспочвенны ожидания проблем в работе хозяйствующих субъектов, замедлятся трансграничные денежные переводы».

Наивно ожидать равноценного влияния санкций на их инициаторов, считает аналитик:

«При столкновении автомобиля с пешеходом транспортное средство пострадает тоже, но сравнения неуместны, — комментирует он. -Серьезный удар принял российский рубль – валюта обесценивается, банки стараются избегать рублевых операций, формируются инфляционные тренды. Скажем, ЦБ РФ уже повысил учетную ставку с 9,5% до 20%, ставки по ипотеке выросли трехкратно. Неудачно складывается ситуация на фондовом рынке. Иностранные инвесторы продают акции. Ожидать прироста зарубежных капиталовложений в ближайшем будущем не приходится».

Все это вкупе приводит к оттоку рублевых банковских вкладов с последующей их конвертацией в инвалюту. Создается давление на курс рубля. Собеседник ожидает подорожания логистики с последующим ростом транспортных издержек в себестоимости товаров и услуг: «Следствием этого будут сложности с экспортом продукции, понизится товарооборот. Но ключевое здесь технологические санкции. Российская промышленность сильно зависит от импорта инновационных решений и новых технологических подходов. Потому импортные санкции не менее опасны, чем экспортные».

Напомним, что США объявили, что ограничат доступ России к передовым технологиям из-за военной операции на территории Украины. Санкции коснутся экспорта полупроводников, телеком-оборудования, электронных компонентов и других важных технологических элементов. По его мнению, для российской экономики эта мера может быть катастрофической. И если пользователи ощутят неудобства на уровне неработающих пластиковых карт и невозможности перевести деньги за рубеж, то на уровне страны резко ограничивается экспорт и импорт, и вместе с санкциями против Центробанка России все это приведет к полноценной экономической блокаде.